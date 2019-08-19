Посла Афганистана в Испании ограбили на 17 тысяч евро
Толпа молодых людей с целью ограбления напала на афганского посла в Испании. Как сообщает телеканал 360, инцидент произошел в Барселоне на улице Лаетана.
По данным СМИ, преступники отобрали у дипломата часы Bulgary стоимостью 16 тысяч долларов. Отмечается, что в результате происшествия посол получил травму ноги.
В настоящий момент полиция разыскивает виновных, начало расследование дела.
Отмечается, что это не первое ограбление представителей иностранных властей в Испании в текущем году. Этим летом чиновница из Южной Кореи скончалась в больнице из-за полученных травм головы после нападения мотоциклиста.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Жуковском начали подготовку к эвакуации А-321 с кукурузного поля
- Путин: Акции протеста в Москве связаны с электоральным циклом
- YouTube вынудили ограничить доступ к ролику с оскорбительными действиями в адрес российского флага
- Мусоровоз в Севастополе смял 15 авто. Видео
- Полиция оправдала таксиста в смертельном ДТП с автобусом в Перми