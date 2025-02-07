Порт в Польше обязали убрать стоящий с 2017 года российский танкер

Российский танкер «Хатанга», стоящий в порту Гдыня в Польше, уберут из акватории. Об этом сообщили в министерстве инфраструктуры республики.

«В соответствии с решением, принятым директором Морского управления в Гдыне, правление морского порта... обязано убрать российское судно "Хатанга"», — указано в заявлении.

Польские власти полагают, что судно «угрожает безопасности судоходства» и выведено из эксплуатации.

Порту Гдыня предписали выполнить решение в течение трех месяцев. При этом от российского судовладельца потребуют возмещения расходов за весь период швартовки танкера в порту.

«Хатанга» находится в порту с 2017 года, судно было задержано в связи с неудачным прохождением государственного портового контроля, пишет Ura.ru.

