Порт в Польше обязали убрать стоящий с 2017 года российский танкер
Российский танкер «Хатанга», стоящий в порту Гдыня в Польше, уберут из акватории. Об этом сообщили в министерстве инфраструктуры республики.
«В соответствии с решением, принятым директором Морского управления в Гдыне, правление морского порта... обязано убрать российское судно "Хатанга"», — указано в заявлении.
Польские власти полагают, что судно «угрожает безопасности судоходства» и выведено из эксплуатации.
Порту Гдыня предписали выполнить решение в течение трех месяцев. При этом от российского судовладельца потребуют возмещения расходов за весь период швартовки танкера в порту.
«Хатанга» находится в порту с 2017 года, судно было задержано в связи с неудачным прохождением государственного портового контроля, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru