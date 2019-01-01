Порошенко намерен вернуться на пост президента

Петр Порошенко заявляет о намерении вновь баллотироваться на пост главы государства на следующих выборах в 2024 году. Об этом он заявил на митинге благодарности граждан Порошенко, сообщает «Интерфакс». Также ранее проигравший президент заявил, что не намерен уходить из политики.

По итогам обработки 95,06% электронных протоколов, за Владимира Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, Петр Порошенко набирает 24,5% голосов.

53-летний Пётр Порошенко — украинский государственный деятель, предприниматель, политик, действующий президент Украины с 7 июня 2014 года, миллиардер, заслуженный экономист Украины, кандидат юридических наук. После реорганизации предприятий Порошенко, в 2006 году был образован многоотраслевой холдинг, 100% акций которого принадлежат Порошенко.

