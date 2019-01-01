В Венесуэле предпринята попытка военного переворота

Власти Венесуэлы подавляют попытку военного переворота, организованную небольшой группой военнослужащих, связаных с оппозицией. Об этом в Twitter объявил министр информации республики Хорхе Родригес.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал военных к восстанию и свержению президента Николаса Мадуро. Он также утверждал, что армия «приняла верное решение» и анонсировал начало заключительной фазы операции «Свобода» по свержению президента Мадуро.

