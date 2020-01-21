Попахивает русофобией. Дипломат о фальсификации ОЗХО данных по химатаке в Сирии

Россия добивается нового заключения по расследованию предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года. По этому поводу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке было созвано неформальное заседание Совета Безопасности по формуле Арриа, когда в дискуссии могут принять участие не только члены СБ. В первом варианте доклада Организации по запрещению химического оружия утверждалось, что баллоны с хлором сбросили с воздуха. Некоторые западные страны обвинили в этом сирийское правительство. Однако позднее, в новом документе эксперты ОЗХО сделали вывод, что ёмкости были размещены на месте вручную. Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин назвал этот доклад «мутным» и предложил провести брифинг с участием независимых экспертов для поиска истины.

Чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь заявил в эфире НСН, что считает важным уже само обсуждение данной темы на уровне ООН, это позволят вернутся к деталям расследования того случая.

«Ещё в самом начале Россия и Сирия доказывали, что всё это было сделано искусственно, заранее продумано и сфальсифицировано. Комиссия долго работала над этим, пришла к выводу, что действительно подлог есть, однако потом этот доклад перекрутили. Теперь вопрос возвращается в повестку. Специалисты поднимают свои головы, эксперты всё-таки дорожат своим мнением, стараются правдиво отражать то, в чём они профессионалы.