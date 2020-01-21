Попахивает русофобией. Дипломат о фальсификации ОЗХО данных по химатаке в Сирии
Чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Корчмарь в эфире НСН оценил шансы России добиться нового заключения по инциденту в Думе на уровне ООН.
Россия добивается нового заключения по расследованию предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года. По этому поводу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке было созвано неформальное заседание Совета Безопасности по формуле Арриа, когда в дискуссии могут принять участие не только члены СБ. В первом варианте доклада Организации по запрещению химического оружия утверждалось, что баллоны с хлором сбросили с воздуха. Некоторые западные страны обвинили в этом сирийское правительство. Однако позднее, в новом документе эксперты ОЗХО сделали вывод, что ёмкости были размещены на месте вручную. Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин назвал этот доклад «мутным» и предложил провести брифинг с участием независимых экспертов для поиска истины.
Чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь заявил в эфире НСН, что считает важным уже само обсуждение данной темы на уровне ООН, это позволят вернутся к деталям расследования того случая.
«Ещё в самом начале Россия и Сирия доказывали, что всё это было сделано искусственно, заранее продумано и сфальсифицировано. Комиссия долго работала над этим, пришла к выводу, что действительно подлог есть, однако потом этот доклад перекрутили. Теперь вопрос возвращается в повестку. Специалисты поднимают свои головы, эксперты всё-таки дорожат своим мнением, стараются правдиво отражать то, в чём они профессионалы.
Эта тема будет вновь заблокирована
Однако система ООН вряд ли подтвердит фальсификацию, поскольку во всех её структурах преобладает американское влияние. Эта тема будет вновь заблокирована, без всякого сомнения», - подчеркнул собеседник НСН.
Василий Корчмарь также считает изначально предвзятой и извращённой позицию Запада в отношении России, однако правду необходимо отстаивать несмотря ни на что:
«Трибуну ООН используют для нападок на Россию, чтобы опустить её в информационном плане. Красной нитью в действиях американцев, британцев, некоторых других западных стран проходит давление на Россию со всех сторон по любой теме.
Попахивает грубой русофобией
Всё это попахивает грубой русофобией. Несмотря на это, будем продолжать работу. Деятельность ОЗХО надо направить в инспекционно-профессиональное русло, чтобы выводы соответствовали действительности».
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что неформальная встреча Совбеза ООН, посвященная докладу ОЗХО об инциденте в сирийской Думе, вызвала большой резонанс. По его словам, были приведены известные и новые факты, а также поставлен вопрос о необходимости расследования инцидента в соответствии с высокими стандартами ОЗХО, которые в последнее время не всегда соблюдаются.
По мнению Москвы, в 2019 году появилось много информации, которые свидетельствует, что инспекторы, входившие в состав первоначальной группы, развернутой в Думе, не участвовали в работе над докладом до самой его публикации.
Кроме того, попытки этих специалистов поднять соответствующие вопросы или заявить позицию, отличную от доклада, игнорировались.
Члены Совбеза просмотрели видеообращение бывшего эксперта миссии ОЗХО Иэна Хендерсона, который работал в Думе. Он подчеркнул, что выводы в итоговом докладе противоречили или были полностью противоположны тому, что выяснили эксперты на месте или после возвращения из Сирии в результате тестов и экспериментов. Выводы, говорящие в пользу версии России и Сирии о постановочном характере инцидента, не были включены в итоговый доклад международной организации.
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