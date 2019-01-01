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«Месяц гордости» ЛГБТ отмечается ежегодно в июне, сообщает РИА «Новости».
Помпео отказал ЛГБТ-активистам
11 июня00:14
Решение не вывешивать в этом году на американских посольствах в ряде стран радужные флаги ЛГБТ-движения связано с позицией госсекретаря Майка Помпео, заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
Ранее СМИ сообщили, что администрация Дональда Трампа отклонила запросы посольств о размещении радужных флагов на флагштоках в июне.
«Месяц гордости» ЛГБТ отмечается ежегодно в июне, сообщает РИА «Новости».
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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:США
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