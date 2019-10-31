Помпео посоветовали о Компартии спросить китайцев

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что китайцам не нравится их коммунистическая партия и весь текущий политический строй. По его словам, правление одной партии ленинизма – не тот строй, которого хотят мировые демократии. Помпео также подчеркнул, что Коммунистическая партия Китая враждебна США.

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в эфире НСН заявил, что заявление Помпео имеет под собой достаточно серьёзные основания (слушайте аудио).

«Подобные заявления не первый раз звучат из Белого дома. Это довольно стандартные заявления из уст американских политиков. Надо сначала спросить самих китайцев, хотят они или нет. Но определённые основания у этого заявления есть. Строй, существующий в Китае, назвать демократическим никак нельзя. Ну и политика социального кредита, которую Китай внедряет последние годы, вряд ли прибавит привлекательности этому строю за рубежом», - пояснил эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки совместно с Россией и Китаем должны заключить соглашение, ограничивающее разработки ядерного вооружения.

