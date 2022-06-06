Полякам разрешили собирать больше хвороста на фоне роста цен на энергию

Правительство Польши позволило гражданам собирать хворост в лесах на фоне роста цен на энергию. Об этом пишет польское издание «Gazeta Wyborcza».

«В этом году после начала войны на Украине и проблемах на рынке энергии выросло число запросов к лесничествам с просьбой указать территории и выразить согласие на сбор хвороста в близлежащих лесах», - передает газета слова замминистра климата и окружающей среды Польши Эдварда Сярки. Ранее Сярки отметил, что норма по сбору хвороста в лесных хозяйствах существовала всегда, однако сейчас она будет увеличена.

«Речь идет о сборе хвороста, в основном - веток, но также мы можем предоставить полякам более толстые бревна», - дополнил в эфире телеканала Polsat пресс-секретарь Главной дирекции государственных лесов Польши Михал Гзовский.

При этом для сбора дров нужно получить специальное разрешение у лесничего, чтобы узнать место, в котором сейчас можно собирать хворост. Отмечается, что ветки, которые могут быть использованы в качестве топлива, должны лежать на земле, обламывать ветки с деревьев нельзя. Кроме того, под запрет попадут ветки толще 7 см в диаметре.

