Польского генерала отзывают из штаб-квартиры НАТО
Генерала Артура Якубчика из Польши обвинили в гомофобии и расизме, сообщает Rzeczpospolita.
По данным издания, это случилось после того, как он отдал предпочтение женщине-кандидату из Польши во время проведения конкурса на одну из должностей в штаб-квартире Североатлантического альянса. Соотечественница Якубчика претендовала на должность начальника отдела разведывательной политики объединённого управления разведки и безопасности штаб-квартиры НАТО.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский одобрил предложение об отправке западных войск на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru