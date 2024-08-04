Генерала Артура Якубчика из Польши обвинили в гомофобии и расизме, сообщает Rzeczpospolita.

По данным издания, это случилось после того, как он отдал предпочтение женщине-кандидату из Польши во время проведения конкурса на одну из должностей в штаб-квартире Североатлантического альянса. Соотечественница Якубчика претендовала на должность начальника отдела разведывательной политики объединённого управления разведки и безопасности штаб-квартиры НАТО.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский одобрил предложение об отправке западных войск на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

