Польский оператор газопровода «Дружба» сообщил об утечке
На одной из линий газопровода «Дружба» произошла утечка топлива, сообщил польский оператор Pern, передает «Коммерсант».
Отмечается, что причина утечки не была установлена, при этом вторая линия работает в обычном режиме.
На место выехали спасательная служба и пожарные.
При этом установлено, что ЧП произошло на линии, которая является основной для поставок сырой нефти в ФРГ.
О том, что Германия больше всех пострадает из-за ранее случившегося подрыва «Северных потоков, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в пресс-центре НСН.
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