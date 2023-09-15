Польша ввела запрет на ввоз украинского зерна

Глава правительства уточнил, что запрет вступит в силу с полуночи. По словам Моравецкого, Польша не намерена подчиняться Германии и Евросоюзу, которые выступили против такой меры.

Ранее Еврокомиссия решила отказаться от запрета на ввоз украинского зерна.

Украинские власти раскритиковали введение Польшей ветеринарного контроля на границе с Украиной. В Киеве обвинили Варшаву в намеренном препятствовании транзиту зерна, сообщает «Радиоточка НСН».

