Польша ввела запрет на ввоз украинского зерна
Власти Польши решили ввести запрет на ввоз зерна с Украины, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Об этом пишет РИА Новости.
Глава правительства уточнил, что запрет вступит в силу с полуночи. По словам Моравецкого, Польша не намерена подчиняться Германии и Евросоюзу, которые выступили против такой меры.
Ранее Еврокомиссия решила отказаться от запрета на ввоз украинского зерна.
Украинские власти раскритиковали введение Польшей ветеринарного контроля на границе с Украиной. В Киеве обвинили Варшаву в намеренном препятствовании транзиту зерна, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru