Польша требует у «Газпрома» данные по делу «Северного потока - 2»
Польша направила запрос «Газпрому» по информации и документам для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2». Запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей, говорится в меморандуме нового выпуска еврооблигаций российского газового концерна.
Польский антимонопольный регулятор ранее оштрафовал французскую компанию Engie Energy на десятки миллионов евро за отказ от сотрудничества в рамках расследования в отношении «Северного потока – 2», передает RT.
Оператор проекта Nord Stream 2 в комментарии относительно обращения польской стороны заявил, что оно не имеет никакого отношения к строительству трубопровода. Подчёркивается, что проект реализуется с соблюдением всех действующих законов и нормативов.
В свою очередь в «Газпроме» заявили, что введение газопровода в эксплуатацию намечено на конец 2020 года, несмотря на санкции США, отмечает РЕН ТВ. В конце прошлого года Вашингтон ввёл ограничения в отношении проекта, в результате компании, ведущие прокладку труб, были вынуждены прервать работу.
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