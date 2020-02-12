Польша требует у «Газпрома» данные по делу «Северного потока - 2»

Польша направила запрос «Газпрому» по информации и документам для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2». Запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей, говорится в меморандуме нового выпуска еврооблигаций российского газового концерна.

Польский антимонопольный регулятор ранее оштрафовал французскую компанию Engie Energy на десятки миллионов евро за отказ от сотрудничества в рамках расследования в отношении «Северного потока – 2», передает RT.

Оператор проекта Nord Stream 2 в комментарии относительно обращения польской стороны заявил, что оно не имеет никакого отношения к строительству трубопровода. Подчёркивается, что проект реализуется с соблюдением всех действующих законов и нормативов.

В свою очередь в «Газпроме» заявили, что введение газопровода в эксплуатацию намечено на конец 2020 года, несмотря на санкции США, отмечает РЕН ТВ. В конце прошлого года Вашингтон ввёл ограничения в отношении проекта, в результате компании, ведущие прокладку труб, были вынуждены прервать работу.

