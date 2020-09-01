Польша сняла запрет на авиасообщение с Россией

Кабинет министров Польши обновил список стран, с которыми Варшава запрещает авиационное сообщение в связи с пандемией коронавируса. Россия исключена из этого перечня, судя по окончательному тексту обнародованного распоряжения, передает ТАСС.

Среди государств, откуда Польша по-прежнему временно не будет принимать самолеты, значатся, в частности, Армения, Казахстан, Румыния, Испания, Израиль, Индия, США. Вместе с Россией из перечня исключены ещё несколько стран. В том числе, Китай.

Новое постановление будет действовать с 2 до 15 сентября. Запрет на полеты не относится к самолетам, которые осуществляют полёты с согласия главы правительства Польши. Кроме того, постановление не распространяется на военные перелёты.

Варшава ввела полный запрет на международное авиасообщение в середине марта. Он был снят в ночь на 17 июня для стран Евросоюза и некоторых иных направлений. 2 июля самая крупная авиакомпания республики LOT возобновила полеты в Канаду, Японию и несколько стран Азии.

