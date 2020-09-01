Польша сняла запрет на авиасообщение с Россией
Кабинет министров Польши обновил список стран, с которыми Варшава запрещает авиационное сообщение в связи с пандемией коронавируса. Россия исключена из этого перечня, судя по окончательному тексту обнародованного распоряжения, передает ТАСС.
Среди государств, откуда Польша по-прежнему временно не будет принимать самолеты, значатся, в частности, Армения, Казахстан, Румыния, Испания, Израиль, Индия, США. Вместе с Россией из перечня исключены ещё несколько стран. В том числе, Китай.
Новое постановление будет действовать с 2 до 15 сентября. Запрет на полеты не относится к самолетам, которые осуществляют полёты с согласия главы правительства Польши. Кроме того, постановление не распространяется на военные перелёты.
Варшава ввела полный запрет на международное авиасообщение в середине марта. Он был снят в ночь на 17 июня для стран Евросоюза и некоторых иных направлений. 2 июля самая крупная авиакомпания республики LOT возобновила полеты в Канаду, Японию и несколько стран Азии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 729 / сут.
Умерли
17 299+123 / сут.
Выздоровели
816 тыс.+6 318 / сут.
- Собянин включил 8 станций метро и МЦД в перечень бесплатных пересадок
- «Будет резня»: Лукашенко рассказал о последствиях прихода к власти оппозиции
- Польша сняла запрет на авиасообщение с Россией
- Путин отверг полный переход на онлайн образование в России
- Водитель-инкассатор в Крыму украл 40 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru