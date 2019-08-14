Польша хочет повысить цену на транзит газа из России

Власти Польши намерены добиваться увеличения цены, по которой «Газпром» транспортирует газ через территорию страны. Об этом заявил уполномоченный польского кабмина по вопросам энергетической инфраструктуры Пётр Наимский, сообщает Bloomberg.

По его словам, страна намерена добиваться повышения цены по истечении действующего контракта. Он отметил, что сейчас Польша получает за транспортировку газа по своему участку трубопровода «Ямал» 21 миллион злотых (5,4 миллиона долларов), что составляет практически «нулевую» плату.

«Сейчас огромное количество газа передаётся через Польшу, фактически говоря, забесплатно, так не должно происходить», — цитирует его RT.

Напомним, в июне Польша остановила закачку российского газа, поступающего по газопроводу «Ямал – Европа», в свою газотранспортную систему. Причиной такого решения было названо несоответствие углеводородного сырья контрактным требованиям. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, что демарш был сделан по политическим причинам.

