Полностью вакцинированные люди смогут отметить Новый год на Таймс-сквер

Власти Нью-Йорка разрешат полностью вакцинированным от коронавируса людям отпраздновать встречу Нового года на главной площади мегаполиса Таймс сквер. Об этом сообщает The New York Times.

«Мы будем рады всем сотням тысяч людей, однако каждый должен быть вакцинирован», - приводит издание цитату мэра Нью-Йорка Билла де Блазио.

По данным газеты, в случае медицинского противопоказания к вакцинации нужно будет предоставить отрицательный ПЦ-тест для прохода на площадь. В этом случае также обязательным требованием является наличие маски.

В прошлом году из-за пандемии ежегодная традиционная встреча Нового года на Таймс-сквер была отменена.





