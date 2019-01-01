Полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорили её депутаты

Вопрос о полномочиях делегации РФ в ПАСЕ будет рассмотрен в среду, 26 июня, сообщает РИА Новости.

Согласно правилам международной организации, чтобы оспорить полномочия необходимо поддержка 30 депутатов, представляющих пять государств, отмечает RT.

Ранее НСН сообщила, что председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что РФ подала заявку на участие в работе ПАСЕ. По словам Володина, в ходе дебатов «ортодоксальная часть ПАСЕ» делала все, чтобы блокировать принятие резолюции, эта резолюции, однако «здравое большинство» ее отстояло.

