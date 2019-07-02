Полное солнечное затмение увидят только жители Западного полушария

Полное солнечное затмение можно будет увидеть во вторник, 2 июля. Об этом сообщают Известия со ссылкой на Московский планетарий. Уточняется, что зрелище будет доступно только жителям Западного полушария Земли.

Наиболее зрелищным явлением, уточняет Газета.ру, смогут насладиться в Аргентине, Чили, а также в юго-восточной части Тихого океана. В планетарии уточнили, что в этом году у жителей планеты будет возможность стать свидетелем пяти затмений. По данным RT, речь идет о трех солнечных и двух лунных затмениях. Кроме полного зaтмения Солнцa, остaльные четыре будут видны с российской территории.



