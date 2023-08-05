Истребитель Су-30 подняли на перехват беспилотника ВВС США над Черным морем

Отмечается, что при приближении российского самолета беспилотник развернулся. Таким образом, нарушения госграницы удалось не допустить. Подчеркивается, что российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования.

Ранее российские летчики сопроводили над Баренцевым морем приближающийся к госгранице патрульный самолет ВВС Норвегии. Воздушная цель была обнаружена 12 июля, для ее опознавания в воздух был поднят истребитель-перехватчик МиГ-31 из состава дежурных противовоздушных сил Северного флота, сообщает «Радиоточка НСН».

