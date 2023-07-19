Полковник Макгрегор: Россия, Китай и Индия подняли бунт против США

Как отметил офицер, наступает «новая эра».

«Они уже заручились поддержкой более 40 стран, желающих использовать эту новую валюту. Но, разумеется, в центре всего этого, в основе — Индия, Китай и Россия», — указал Макгрегор.

По мнению экс-советника, происходящее напоминает бунт против американской финансовой системы, пишет «Свободная пресса». В Африке, Азии, Южной Америке многие сочувствуют России, отмечает РЕН ТВ. Эти страны воспринимают действия Москвы как сопротивление политике Соединенных Штатов.

Макгрегор добавил, что новая валюта будет обеспечиваться золотом, крупными запасами которого располагают Россия, Китай и Индия.

