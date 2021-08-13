Полиция Вашингтона задержала мужчину, проникшего на военную базу
На территорию военной базы США под Вашингтоном пытался проникнуть неизвестный, сотрудники базы заявили о задержании мужчины. Об этом военнослужащие заявили в Facebook.
На территории Объединенной базы Анакостиа-Боллинг были отменены экстренные меры, которые ранее были введены из-за возможного нападения. Доступ на базу был заблокирован, а личный состав должен был бежать или прятаться при встрече с подозреваемым.
"Угроза присутствия вооруженного лица на снята. Подозреваемый задержан и будет передан полиции Вашингтона", - цитирует сообщение РИА Новости. По предварительной информации, в ходе задержания никто не пострадал. Также предполагается, что злоумышленник был один.
Агентство передает, что 3 августа возле здания Минобороны США произошел инцидент со стрельбой. Мужчина застрелил полицейского, затем завладел его оружием и совершил суицид.
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