Полиция Вашингтона задержала мужчину, проникшего на военную базу

На территорию военной базы США под Вашингтоном пытался проникнуть неизвестный, сотрудники базы заявили о задержании мужчины. Об этом военнослужащие заявили в Facebook.

На территории Объединенной базы Анакостиа-Боллинг были отменены экстренные меры, которые ранее были введены из-за возможного нападения. Доступ на базу был заблокирован, а личный состав должен был бежать или прятаться при встрече с подозреваемым.

"Угроза присутствия вооруженного лица на снята. Подозреваемый задержан и будет передан полиции Вашингтона", - цитирует сообщение РИА Новости. По предварительной информации, в ходе задержания никто не пострадал. Также предполагается, что злоумышленник был один.

Агентство передает, что 3 августа возле здания Минобороны США произошел инцидент со стрельбой. Мужчина застрелил полицейского, затем завладел его оружием и совершил суицид.

