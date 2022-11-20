Полиция Парижа применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов»
В Париже на акции протеста, приуроченной к четвертой годовщине «желтых жилетов», начались столкновения манифестантов с правоохранительными органами, которые применили слезоточивый газ, сообщает РИА Новости.
Полиция стала оттеснять митингующих, применяя слезоточивый газ и дубинки. Протестующие требовали социальной и налоговой справедливости, повышения зарплат и пенсий с учетом высокой инфляции. Также они требуют снижения цен на товары первой необходимости и электричество.
Президента Франции Эммануэля Макрона впереди ждет неспокойное пятилетие правления, так как многие французы его ненавидят и общество полностью расколото, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН».
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