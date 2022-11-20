Полиция Парижа применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов»

В Париже на акции протеста, приуроченной к четвертой годовщине «желтых жилетов», начались столкновения манифестантов с правоохранительными органами, которые применили слезоточивый газ, сообщает РИА Новости.

«Желтые жилеты» перекрыли движение на Елисейских полях

Полиция стала оттеснять митингующих, применяя слезоточивый газ и дубинки. Протестующие требовали социальной и налоговой справедливости, повышения зарплат и пенсий с учетом высокой инфляции. Также они требуют снижения цен на товары первой необходимости и электричество.

Президента Франции Эммануэля Макрона впереди ждет неспокойное пятилетие правления, так как многие французы его ненавидят и общество полностью расколото, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Желтые жилеты
ТЕГИ:ФранцияЖелтые Жилеты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры