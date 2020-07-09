Полиция не обнаружила следов насильственной смерти на теле мэра Сеула

Полиция не обнаружила следов насильственной смерти на теле мэре Сеула Пак Вон Суна, который был обнаружен мертвым в четверг на севере города. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, масштабная операция по поискам мэра началась после заявления его дочери, которая сообщала, что отец ушел из дома, оставив записку, похожую на завещание. Кроме того, она рассказала, что телефон её отца недоступен.

А ранее стало известно, что секретарь мэра Сеула подала иск против чиновника о сексуальных домогательствах. Как сообщает южнокорейский телеканал SBS, это произошло накануне его пропажи. Женщина заявила, что домогательства начались сразу после того, как она устроилась на работу. По её словам, Пак Вон Сун не только касался её, но даже присылал её фотографии личного характера.

