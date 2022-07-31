Полиция Лондона обнаружила полтонны кокаина в коробках из-под бананов
Национальное агентство по борьбе с преступностью и пограничная служба Великобритании изъяли более полтонны кокаина в порту Лондона, сообщает РБК.
Преступники пытались провести наркотики в коробках из-под бананов, которые доставили из Колумбии на лодке. Груз оценивается в 40 млн фунтов (3 млрд руб.). Конечная точка назначения наркотиков — Нидерланды.
Вводить уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете нужно очень осторожно, может получится так, что за репосты соответствующих песен в соцсетях обычных людей начнут отправлять в тюрьму, заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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