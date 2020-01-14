Полиция Германии устроила облаву на исламистов «чеченского происхождения»
Немецкая полиция во вторник утром провела масштабную спецоперацию, проведя обыски в Берлине и трех федеральных землях - Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии. Об этом сообщила генпрокуратура Берлина.
Правоохранительные органы подозревают лиц «чеченского происхождения» 23-28 лет в том, что они якобы искали места для проведения «исламистски мотивированной атаки». По информации таблоида Bild, задержан один человек.
При обыске полиция изъяла деньги и холодное оружие, а также носители данных. Их содержание сейчас проверяется.
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