Полиция Брюсселя ввела специальные патрули для борьбы с домогательствами
8 марта 202113:35
Бургомистр Брюсселя Филипп Клоз написал в своём Twitter, что в городе организована работа специальных патрулей, которые будут пресекать сексуальные домогательства в отношении женщин.
По его словам, патрулировать улицы будут полицейские в штатском.
Ранее Госдепартамент США заявил о намерении выделить до 450 тысяч долларов на реализацию проектов, направленных на развитие цифровой дипломатии, медийной грамотности и установление гендерного равенства в Грузии, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru