Полиция Брюсселя ввела специальные патрули для борьбы с домогательствами

Бургомистр Брюсселя Филипп Клоз написал в своём Twitter, что в городе организована работа специальных патрулей, которые будут пресекать сексуальные домогательства в отношении женщин.

По его словам, патрулировать улицы будут полицейские в штатском.

Ранее Госдепартамент США заявил о намерении выделить до 450 тысяч долларов на реализацию проектов, направленных на развитие цифровой дипломатии, медийной грамотности и установление гендерного равенства в Грузии, сообщает RT.

