Полицейский в США за два года подкинул наркотики 119 жертвам

Помощник шерифа округа Джексон Зак Вестер за два года подкинул наркотики как минимум 119 американцам, останавливая и досматривая их машины, сообщает РИА ФАН.

Уголовное расследование в отношении поведения Вестера было открыто в августе 2018 года департаментом правоохранительных органов Флориды.

У многих из ранее арестованных Вестером были обвинения в наркотиках, что усиливало последствия ареста.

Джексон — округ штата Флорида Соединённых Штатов Америки. По оценке бюро переписи населения США в 2005 году население округа составляло 48985 человек. Окружным центром является город Марианна.

