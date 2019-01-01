Полицейский в США за два года подкинул наркотики 119 жертвам
Помощник шерифа округа Джексон Зак Вестер за два года подкинул наркотики как минимум 119 американцам, останавливая и досматривая их машины, сообщает РИА ФАН.
Уголовное расследование в отношении поведения Вестера было открыто в августе 2018 года департаментом правоохранительных органов Флориды.
У многих из ранее арестованных Вестером были обвинения в наркотиках, что усиливало последствия ареста.
Джексон — округ штата Флорида Соединённых Штатов Америки. По оценке бюро переписи населения США в 2005 году население округа составляло 48985 человек. Окружным центром является город Марианна.
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