Полицейские в США убили инвалида без ног при «попытке бегства»

Сотрудник полиции в США застрелил 36-летнего гражданина с ампутированными ногами при «попытке бегства». Как сообщает Los Angeles Times, произошло это в городе Хантингтон-парк в Калифорнии.

Как указано в заметке, убитый слез с инвалидной коляски, а когда полз по тротуару от офицеров, двое полицейских припарковали свой служебный автомобиль таким образом, что закрыли обзор видеокамеры.

Предполагается, что мужчина просто испугался силовиков, которые приняли его за другого подозреваемого. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», полицейские прибыли на место после сигнала о ножевом ранении, которое якобы нанёс некто в инвалидном кресле.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:УбийствоСШАПолиция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры