В мире

Полицейские из кортежа Трампа пострадали в ДТП

14 мая23:23

Трое полицейских на мотоциклах из кортежа президента США Дональда Трампа пострадали в результате ДТП в штате Луизиана, передает ТАСС.

Пострадавшие в аварии получили травмы, их состояние уточняется. Белый дом пока не прокомментировал ситуацию.

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ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
ТЕГИ:Дональд Трамп

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