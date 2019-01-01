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Пострадавшие в аварии получили травмы, их состояние уточняется. Белый дом пока не прокомментировал ситуацию.
Полицейские из кортежа Трампа пострадали в ДТП
14 мая23:23
Трое полицейских на мотоциклах из кортежа президента США Дональда Трампа пострадали в результате ДТП в штате Луизиана, передает ТАСС.
Пострадавшие в аварии получили травмы, их состояние уточняется. Белый дом пока не прокомментировал ситуацию.
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ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
ТЕГИ:Дональд Трамп
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