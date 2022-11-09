Политолог объяснил отказ Венгрии поддержать план ЕС по помощи Украине

По словам Бовта, в мае текущего года Венгрия выступила против установления потолка цен на нефть из России и введения санкций против российской нефти вообще. Вследствие этого Евросоюз заморозил весьма существенные выплаты для Будапешта.

Политолог полагает, что в перспективе Венгрия и ЕС смогут прийти к компромиссу — Венгрия согласится на совместную материальную поддержку Украины в обмен на разморозку денежных средств, причитающихся Венгрии. Также собеседник Lenta.ru отметил, что Венгрия не придерживается пророссийской либо антиукраинской риторики, а лишь преследует собственные интересы.

Ранее Пентагон финансировал создание в ФРГ штаба для поставок оружия Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

