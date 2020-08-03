Почётный папа Бенедикт XVI серьёзно заболел

Серьёзный недуг обнаружился у почётного понтифика Римской католической церкви Бенедикта XVI (Йозефа Ратцингера). У 93-летнего папы на покое диагностировано рожистое воспаление лица. Это острое инфекционное заболевание, которое приводит к покраснению участка кожи, а также вызывает общую интоксикацию и повышением температуры тела.

Об этом информирует германское издание Passauer Neue Presse, ссылаясь на биографа Бенедикта XVI Петера Зеевальда. Он навестил почётного папу 1 августа и вручил ему недавно вышедшую биографию. При этом, по словам, Зеевальда, понтифик на покое был довольно оптимистично настроен. Он пообещал «вновь взяться за перо», как только позволит самочувствие.

В июне Бенедикт XVI навестил в Регенсбурге своего старшего брата Георга, который вскоре после этого умер на 97 году жизни. По словам биографа, папа на покое написал духовное завещание, которое должно быть обнародовано только после его кончины. В качестве своего будущего места упокоения он назвал бывшую гробницу святого Иоанна Павла II в крипте Святого Петра.

