Почти половина россиян отмечают ухудшение здоровья
Состояние здоровья у 48% россиян за минувшее пятилетии ухудшилось. Об этом свидетельствуют опросы, проведённые Romir/GlobalNR по всему миру. Россия оказалась лидером по количеству респондентов, отметивших ухудшение здоровья, 47% граждан РФ посчитали, что оно не изменилось. При этом лишь 5% респондентов заявили об улучшении.
Жителей ведущих стран Земли попросили сравнить свое здоровье сегодня и 5 лет назад, а так же перечислить наиболее острые проблемы в национальных системах здравоохранения. По результатам опроса, улучшение своего нынешнего состояния констатируют только 23% людей.
Как отмечают argumenti.ru, лидером по показателю улучшения оказались Индия - 67% ответивших положительно, 23% жителей этой страны чувствуют себя без изменений, а 10% — хуже. На втором месте Китай - 32% «лучше» и 37% «здоровье без изменений».
Главными проблемами в здравоохранении среди ведущих стран названы: длительное ожидание лечения, неравная доступность медицинских услуг, а также их невысокое качество. Именно последний пункт больше всего беспокоит россиян - 20%. Ещё 17% считают проблемой плачевное состояние медучреждений.
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