Почти 300 палестинцев получили травмы в ходе стычек с правоохранителями Израиля
В ходе столкновений с израильскими силовиками на Западном берегу реки Иордан пострадали 293 палестинца. Об этом сообщает организация Красный полумесяц.
Ранее в пятницу стало известно о 23 пострадавших палестинцах. Отмечается, что столкновения прошли в районах Бита и Бейт Даджан возле города Наблус на Западном берегу реки Иордан.
В заявлении организации указано, что 26 человек госпитализированы с пулевыми ранениями. Отмечается, что патроны были боевыми. Пострадавшие направлены в больницы Наблуса.
Столкновения начались во время марша под лозунгом "Спасите (квартал) Шейх Джаррах", который палестинцы организовали в знак протеста против решения израильского суда о выселении арабских семей из домов в квартале в Восточном Иерусалиме.
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