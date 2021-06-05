Почти 300 палестинцев получили травмы в ходе стычек с правоохранителями Израиля

В ходе столкновений с израильскими силовиками на Западном берегу реки Иордан пострадали 293 палестинца. Об этом сообщает организация Красный полумесяц.

Ранее в пятницу стало известно о 23 пострадавших палестинцах. Отмечается, что столкновения прошли в районах Бита и Бейт Даджан возле города Наблус на Западном берегу реки Иордан.

В заявлении организации указано, что 26 человек госпитализированы с пулевыми ранениями. Отмечается, что патроны были боевыми. Пострадавшие направлены в больницы Наблуса.

Столкновения начались во время марша под лозунгом "Спасите (квартал) Шейх Джаррах", который палестинцы организовали в знак протеста против решения израильского суда о выселении арабских семей из домов в квартале в Восточном Иерусалиме.

