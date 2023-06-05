По сценарию Казахстана: Возможен ли сегодня в Киргизии госпереворот

Местное издание 24.kg со ссылкой на свои источники сообщило, что в Киргизии сорвали попытку свержения действующей власти. Сотрудники Госкомитета нацбезопасности страны заявили о массовом задержании «участников возможного госпереворота». Ряд источников, в свою очередь, сообщили что были задержаны сторонники местного пророссийского политика Адахана Мадумарова.

«Пока у нас никаких симптомов, вообще ничего. Но заявление Пескова здесь всех насторожило. Значит, что-то есть. Когда он начал говорить о возможном госперевороте, ситуация начала принимать какие-то реальные очертания. Может эта «возня» связана с тем, что если не ошибаюсь, завтра в Киргизию приедет замминистра иностранных дел Великобритании?», - сказал Сариев.

Собеседник провел параллели между Казахстаном и Киргизией, где первым, возможно, выставили условие дистанцироваться от России.

«Был визит Блинкена (глава Госдепа США), визит Салливана (спецпредставитель Евросоюза по санкциям), Розенберга (помощник министра финансов США), приезжал Дональд Лу (бывший посол США в Бишкеке). Может, по окончании саммита ЕАЭС коллективному западу не удалось решить вопрос по Центральной Азии, по связям с Россией. На фоне этого решили перейти к более жесткому варианту. Токаеву (президент Казахстана) же выставили список с олигархами, которые держат свои деньги в оффшорных зонах. Сказали, что если Казахстан не дистанцируется от России, то олигархи пойдут против него. Аналогичная история могла произойти и здесь, ничего нельзя исключать», - подытожил политолог.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад готовит силовой сценарий смены власти в стране. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».