Племянника Назарбаева сняли с поста первого зампреда Комитета нацбезопасности
Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Самат Абиш, освобожден от должности. Соответствующее распоряжение подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», — указано в документе.
Абиз занимал пост первого зампреда КНБ с 2015 года.
Ранее стало известно об отставке председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен», зятя Назарбаева Тимура Кулибаева, напоминают Известия. Кулибаев возглавлял палату предпринимателей на протяжении восьми лет, пишет РИА ФАН.
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