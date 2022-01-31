Певица Рианна раскрыла свою беременность

Певица Рианна подтвердила слухи о своей беременности, выйдя на прогулку в Нью-Йорке с оголенным округлившемся животом. Об этом сообщает Daily Mail.

На прогулке 33-летняя певица была с рэпером A$AP Rocky (Раким Майерс), с которым Рианна состоит в отношениях с 2020 года.

Официальных заявлений о беременности пара не делала.

Рианна родилась в Барбадосе в 1988 году, в 16 лет переехала в США, где начала карьеру певицы. В 2018 году исполнительница стала чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса в США. Также Рианна — лауреат девяти премий Grammy, один из самых продаваемых артистов в мире.

