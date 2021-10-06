Песков прокомментировал закрытие бюро «Комсомольской правды» в Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют в связи с закрытием белорусского представительства «Комсомольской правды», сообщает ТАСС.

По его словам, принятое изданием решение является «единственно правильным».

«Можно выразить сожаление, что в Белоруссии прекратило работать наше весьма авторитетное и популярное издание и очень уважаемое», - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также выразил надежду, что задержание журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко «не связано с его журналистской работой».

Ранее в МВД Белоруссии заявили, что Можейко был задержан на территории республики, в том числе, в рамках уголовного дела об «оскорблении представителя власти», сообщает RT.

