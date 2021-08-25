Песков назвал весьма высокой террористическую угрозу в Афганистане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва оценивает террористическую угрозу в Афганистане как высокую, сообщает ТАСС.

По его словам, это связано с тем, что на территории страны находятся не только представители запрещённого в России радикального движения «Талибан», но и боевики террористической организации «Исламское государство», которая также запрещена в РФ.

«Игиловцы... не являются коренными жителями этой страны, но речь идёт о настоящих террористах. Поэтому, конечно же, террористическая угроза в Афганистане весьма высока», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пристально следит за ситуацией в Афганистане, однако не собирается вмешиваться в боевые действия в этой стране, сообщает РИА ФАН.

