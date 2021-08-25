Песков назвал весьма высокой террористическую угрозу в Афганистане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва оценивает террористическую угрозу в Афганистане как высокую, сообщает ТАСС.
По его словам, это связано с тем, что на территории страны находятся не только представители запрещённого в России радикального движения «Талибан», но и боевики террористической организации «Исламское государство», которая также запрещена в РФ.
«Игиловцы... не являются коренными жителями этой страны, но речь идёт о настоящих террористах. Поэтому, конечно же, террористическая угроза в Афганистане весьма высока», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пристально следит за ситуацией в Афганистане, однако не собирается вмешиваться в боевые действия в этой стране, сообщает РИА ФАН.
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