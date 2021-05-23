Первый в сезоне тропический шторм сформировался в Атлантике
23 мая 202104:28
Тропический шторм «Ана» сформировался в Атлантическом океане недалеко от Бермудских островов, сообщает РИА Новости.
Он стал первым в сезоне. Шторм движется в западном направлении. В настоящее время ог находится в 175 километрах от Бермудских островов. Максимальная скорость ветра достигает 75 км в час.
Как ожидается, «Ана» ослабнет через несколько дней.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru