Первый самолет с российской гуманитарной помощью прибыл в Гаити
Первый самолет из России с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения прибыл в Гаити. Об этом сообщил посол РФ в Венесуэле и Республике Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.
«Данная помощь оказывается в рамках проекта ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения - НСН) по реагированию на ЧС», — рассказал дипломат в беседе с ТАСС.
Гуманитарный груз встретил почетный консул России в Гаити Вильхелм Лемке.
По словам Мелик-Багдасарова, на днях в страну прибудет второй рейс с российской гуманитарной помощью. Планируется, что в Гаити поставят два травматических модуля для удовлетворения потребностей в проведении хирургических операций различной степени тяжести.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе Гаити 14 августа, в стране на месяц был введен режим чрезвычайного положения. В результате стихийного бедствия в нескольких департаментах страны было полностью или частично разрушено около 130 тысяч зданий, погибли 2 207 человек, более 12 тысяч пострадали.
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