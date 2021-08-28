Первый самолет с российской гуманитарной помощью прибыл в Гаити

Первый самолет из России с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения прибыл в Гаити. Об этом сообщил посол РФ в Венесуэле и Республике Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.

«Данная помощь оказывается в рамках проекта ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения - НСН) по реагированию на ЧС», — рассказал дипломат в беседе с ТАСС.

Гуманитарный груз встретил почетный консул России в Гаити Вильхелм Лемке.

По словам Мелик-Багдасарова, на днях в страну прибудет второй рейс с российской гуманитарной помощью. Планируется, что в Гаити поставят два травматических модуля для удовлетворения потребностей в проведении хирургических операций различной степени тяжести.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе Гаити 14 августа, в стране на месяц был введен режим чрезвычайного положения. В результате стихийного бедствия в нескольких департаментах страны было полностью или частично разрушено около 130 тысяч зданий, погибли 2 207 человек, более 12 тысяч пострадали.

