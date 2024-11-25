Первую за 37 лет всеобщую перепись населения провели в Ираке

Всеобщую перепись населения провели в Ираке впервые за 37 лет, число жителей страны составляет 45,4 млн. Об этом заявил глава иракского кабмина Мухаммед ас-Судани, сообщает портал Shafaq News.

«На территории Ирака проживают 45 407 495 человек, включая резидентов и беженцев», — указал политик.

Ас-Судани уточнил, что 50,1% населения страны составляют мужчины, 49,8% - женщины. В Ираке зарегистрировано 36,1% нетрудоспособного населения до 15 лет и 3,7% лиц в возрасте от 65 лет.

Всеобщая перепись населения в стране стала первой с 1987 года. По данным прошлой переписи, в Ираке проживали 16,3 млн человек.

Между тем стало известно, что в России проведут перепись населения страны в 2030 году, она пройдет в цифровом формате, пишет RT.

