Первую ветку «Северного потока — 2» в Дании начнут строить в конце марта
Первую ветку "Северного потока — 2" в Дании начнут строить в конце марта, передает РИА Новости.
Именно тогда судно-трубоукладчик "Академик Черский" присоединится к строительству одной из двух веток газопровода, работы продлятся до конца сентября.
Сейчас на территории датской акватории работает баржа "Фортуна".
Неделю назад госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в Конгрессе США рассказал о планах ввести дальнейшие санкции против газопровода "Северный поток-2".
Блинкен заявил, что администрация по-прежнему ищет возможности ввести санкции в будущем, однако напомнил, что текущее руководство страны находится у власти меньше двух месяцев. Блинкен также признал, что газопровод готов на 95%.
Госсекретарь повторил слова президента страны Джозефа Байдена о том, что строительство газопровода является "плохой сделкой" для ЕС, и добавил, что разделяет это мнение. Блинкен также напомнил о возможном нарушении "энергетической безопасности" Европы.
Глава внешнеполитического ведомства заявил, что проект газопровода портит экономические перспективы Украины и Польши. При этом Блинкен не огласил информацию о введении конкретных ограничений.
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