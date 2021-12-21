Первое в истории смс-сообщение продано с молотка за 107 тыс. евро
Цифровая копия первого в истории смс-сообщения ушла с молотка за 107 тысяч евро на аукционе во Франции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местную прессу.
Сообщение содержит два слова «Merry Christmas» («С Рождеством»). Оно было отправлено 3 декабря 1992 года.
Смс с компьютера отправил специалист по информатике компании Vodafone своему коллеге на беспроводной телефон.
В Vodafone заявили, что пожертвуют эту сумму Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
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