Первое в истории смс-сообщение продано с молотка за 107 тыс. евро

Цифровая копия первого в истории смс-сообщения ушла с молотка за 107 тысяч евро на аукционе во Франции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местную прессу.

Сообщение содержит два слова «Merry Christmas» («С Рождеством»). Оно было отправлено 3 декабря 1992 года.

Смс с компьютера отправил специалист по информатике компании Vodafone своему коллеге на беспроводной телефон.

В Vodafone заявили, что пожертвуют эту сумму Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

