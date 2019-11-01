Первое совместное патрулирование России и Турции завершено в Сирии
Сотрудники российской военной полиции и пограничники Турции закончили первое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы. Об этом сообщает министерство обороны РФ. Там уточнили, что патруль преодолел свыше 110 километров.
Он перемещался на бронированных внедорожниках в западном направлении от таможенного перехода Дербесия и обратно на глубине шести километров от границы. На всё ушло около четырёх часов.
Всего в составе патруля было задействовано девять единиц военной техники – автомобили «Тигр», «Тайфун», Kirpi. Обязанности по обеспечению общей безопасности колонны были возложены на российский бронетранспортёр БТР-82.
Патрулирование проводится в соответствии с российско-турецкими договорённостями, зафиксированными в специальном меморандуме по итогам переговоров лидеров двух стран в Сочи 22 октября.
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