Первое совместное патрулирование России и Турции завершено в Сирии

Сотрудники российской военной полиции и пограничники Турции закончили первое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы. Об этом сообщает министерство обороны РФ. Там уточнили, что патруль преодолел свыше 110 километров.

Он перемещался на бронированных внедорожниках в западном направлении от таможенного перехода Дербесия и обратно на глубине шести километров от границы. На всё ушло около четырёх часов.

Всего в составе патруля было задействовано девять единиц военной техники – автомобили «Тигр», «Тайфун», Kirpi. Обязанности по обеспечению общей безопасности колонны были возложены на российский бронетранспортёр БТР-82.

Патрулирование проводится в соответствии с российско-турецкими договорённостями, зафиксированными в специальном меморандуме по итогам переговоров лидеров двух стран в Сочи 22 октября.

