Первая женская рота отправится в Карабах во главе с женой премьера Армении

Министерство обороны Армении объявило о привлечении женщин к боевым действиям в Нагорном Каарабахе. Представитель ведомства сообщил о формировании первой роты из представительниц прекрасного пола. Она уже проходит подготовку.

Ранее жена главы правительства республики Никола Пашиняна Анна Акопян заявила о намерении прибыть в зону конфликта. «Мы не можем уступить ни родину, ни наше достоинство противнику», - цитирует Газета.ру супругу премьер-министра.

Сегодня утром Азербайджан и Армения уже традиционно обменялись взаимными обвинениями в последних обстрелах, нарушающих режим перемирия.

В Ереване заявляют, что наступательная операция азербайджансикх подразделений на севере и юго-востоке Нагорного Карабаха остановлена силами Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Пресс-секретарь Минобороны Армении утверждает, что азербайджанская сторона понесла значительные потери в живой силе и технике, отмечает РИА ФАН.

В Баку сообщили об артиллерийском обстреле с армянской стороны четырёх районов. В НКР в свою очередь заявили, что удару подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон.

