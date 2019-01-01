Перспективы системы интеллектуальной собственности обсудили в Швейцарии

Выгоды системы интеллектуальной собственности обсудили участники всемирной конференции Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) «Интеллектуальная собственность и развитие», которая прошла в Женеве.

По словам генерального директора ВОИС Фрэнсиса Гарри, преимущества инноваций и культурного творчества хорошо известны в экономической сфере. Они являются источником роста, а также конкурентных преимуществ, которыми могут пользоваться предприятия. Он отметил, что интеллектуальная собственность способствует достижению этих целей через защиту конкурентных преимуществ. По его оценке, интеллектуальная собственность выступает одним из главных критериев и условий успешности среди 80 показателей индекса инновационной деятельности.

В работе конференции приняло участие более 1 тысячи человек, среди которых члены дипломатического сообщества, представители международных, межправительственных и неправительственных организаций, а также научных кругов и гражданского общества, в том числе представители России, сообщили НСН в пресс-службе Республиканского научно-исследовательского института интеллектуальной собственности.

