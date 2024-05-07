Перестрелка произошла между пограничниками Киргизии и жителями Таджикистана

Между жителями Таджикистана и киргизскими пограничниками произошла перестрелка. Об этом сообщает Пограничная служба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

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По данным ведомства, инцидент произошёл на границе двух государств недалеко от населённого пункта Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области Киргизии.

«7 мая... произошел инцидент с применением огнестрельного оружия... пограничный наряд Кыргызстана заметил граждан Таджикистана - чабанов, выпасавших скот на территории Кыргызстана в 250-300 м от линии государственной границы», - говорится в сообщении.

Ранее в дагестанском селе Леваши произошла перестрелка, в ходе которой погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Егоров
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