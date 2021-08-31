Пентагон заявил о завершении войны в Афганистане
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что война в Афганистане стала самой продолжительной для США, сообщает телеканал CNN.
По его словам, в настоящее время эта война завершена и в этой стране больше нет американских солдат.
Ранее начальник Центрального командования США, генерал морской пехоты Кеннет Ф. Маккензи-младший заявил, что из аэропорта Кабула вылетел последний самолёт с американскими военными, сообщает «Свободная пресса». При этом в Афганистане ещё остаются граждане США и американские власти продолжат попытки организовать их выезд.
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