Пентагон заявил о завершении войны в Афганистане

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что война в Афганистане стала самой продолжительной для США, сообщает телеканал CNN.

По его словам, в настоящее время эта война завершена и в этой стране больше нет американских солдат.

Ранее начальник Центрального командования США, генерал морской пехоты Кеннет Ф. Маккензи-младший заявил, что из аэропорта Кабула вылетел последний самолёт с американскими военными, сообщает «Свободная пресса». При этом в Афганистане ещё остаются граждане США и американские власти продолжат попытки организовать их выезд.