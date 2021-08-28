Пентагон запретил американским базам в Европе покупать энергоресурсы у России
Министерство обороны США запретило американским военным базам в Европе заключать контракты на приобретение энергоресурсов из России. Соответствующее уведомление Пентагона размещено в Федеральном реестре — официальном журнале Федерального правительства.
«Министерство обороны публикует окончательный вариант правила, вносящего изменения в приложение к Федеральному положению о военных закупках (DFARS) с целью обеспечить осуществление раздела оборонного бюджета на 2020 финансовый год. Этот раздел запрещает заключение контрактов на приобретение энергоресурсов, поставляемых из Российской Федерации, для военных объектов в Европе», — цитирует документ ТАСС.
В Минобороны США напомнили, что раздел 2821 «в целях укрепления энергетической безопасности в Европе» запрещает использование всех видов получаемых из РФ энергоресурсов. При этом ограничения не распространяются на Азию, также в Пентагоне допустили возможность исключений из правила.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 630 / сут.
Умерли
179 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+19 661 / сут.
- На Украине захотели «испортить жизнь» Поклонской
- Пентагон запретил американским базам в Европе покупать энергоресурсы у России
- Синоптики предупредили о резком похолодании в Московском регионе
- СМИ сообщили об обстреле военной базы США на иракско-кувейтской границе
- Власти Ярославля опровергли гибель троих человек при пожаре в больнице
- Пожар в клинической больнице Ярославля ликивдирован
- Разведка США: Коронавирус не разрабатывался как биологическое оружие
- Двое подростков пострадали от взрыва газа в нежилом доме в Дагестане
- В больнице Ярославля загорелся аппарат ИВЛ, погибли три человека
- Контроль над аэропортом Кабула будет передан талибам после 31 августа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru