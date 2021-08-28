Пентагон запретил американским базам в Европе покупать энергоресурсы у России

Министерство обороны США запретило американским военным базам в Европе заключать контракты на приобретение энергоресурсов из России. Соответствующее уведомление Пентагона размещено в Федеральном реестре — официальном журнале Федерального правительства.

«Министерство обороны публикует окончательный вариант правила, вносящего изменения в приложение к Федеральному положению о военных закупках (DFARS) с целью обеспечить осуществление раздела оборонного бюджета на 2020 финансовый год. Этот раздел запрещает заключение контрактов на приобретение энергоресурсов, поставляемых из Российской Федерации, для военных объектов в Европе», — цитирует документ ТАСС.

В Минобороны США напомнили, что раздел 2821 «в целях укрепления энергетической безопасности в Европе» запрещает использование всех видов получаемых из РФ энергоресурсов. При этом ограничения не распространяются на Азию, также в Пентагоне допустили возможность исключений из правила.

