Пентагон продолжит военное сотрудничество с Грузией

Весной 2024 года в Грузии был принят закон об иностранных агентах, который вызвал критику со стороны США и ЕС. Они опасаются, что закон может затронуть организации и СМИ, поддерживаемые ими за рубежом. Документ предусматривает создание реестра иностранных финансируемых неправительственных организаций и СМИ.

3 июня председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах, несмотря на попытки президента Саломе Зурабишвили остановить его принятие, передает «Радиоточка НСН».

