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Ни Белый дом, ни Государственный департамент пока никак не прокомментировали ситуацию с С-400.
Пентагон не будет комментировать поставки С-400 в Турцию
13 июля00:05
Министерство обороны США отменило брифинг, который планировался в связи с началом поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, сообщает РИА Новости.
Ни Белый дом, ни Государственный департамент пока никак не прокомментировали ситуацию с С-400.
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ТЕГИ:С-400
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