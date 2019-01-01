В мире

Пентагон не будет комментировать поставки С-400 в Турцию

13 июля00:05

Министерство обороны США отменило брифинг, который планировался в связи с началом поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, сообщает РИА Новости.

Ни Белый дом, ни Государственный департамент пока никак не прокомментировали ситуацию с С-400.

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ТЕГИ:С-400