Пентагон не будет комментировать поставки С-400 в Турцию

Министерство обороны США отменило брифинг, который планировался в связи с началом поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, сообщает РИА Новости.

Ни Белый дом, ни Государственный департамент пока никак не прокомментировали ситуацию с С-400.

